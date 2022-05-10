Дубли Глушенкова и Николсона, пенальти Сперцяна и Миранчука, удаления Грулёва и Сорокина: чем запомнился 28-й тур РПЛ

«Крылья Советов» разгромили дома «Динамо» в присутствии 32 тыс. зрителей и возродили интригу в борьбе за серебро чемпионата России по футболу. «Спартак» впервые при Паоло Ваноли одержал две победы подряд, забив трижды к 30-й минуте в Екатеринбурге, а Иван Сергеев продлил беспроигрышную серию «Зенита» до 17 матчей, отличившись десятый раз в нынешнем сезоне. «Локомотив» вырвал победу у «Рубина» благодаря точному удару Антона Миранчука с пенальти, а «Краснодар» выстоял в Туле даже после удаления Егора Сорокина. Чем запомнился 28-й тур РПЛ — в материале RT.

Голевая феерия «Крыльев Советов»

Подопечные Сандро Шварца продолжают укрепляться в статусе одной из худших команд заключительного отрезка сезона. Если поражения от ЦСКА и «Урала» поставили крест на чемпионских амбициях «Динамо», то фиаско в Самаре вполне может стоить им серебряных медалей. Бело-голубые не смогли набрать очки в третьей встрече подряд и позволили догнать себя «Сочи», находящемуся в состоянии, близком к идеальному. Коллектив Владимира Федотова не потерпел ни одного поражения в последних шести турах, одержав четыре победы. В том числе над главным конкурентом в борьбе за бронзу в лице армейцев.

И это при том, что в противостоянии с «Крыльями Советов» поначалу ничего не предвещало беды. «Динамо» хоть и позволило Максиму Глушенкову открыть счёт уже на 22-й минуте, но ещё до перерыва восстановило паритет. Арсен Захарян здорово навесил со стандарта, а Фабио Бальбуэна неотразимо пробил головой. Но во втором тайме всё пошло наперекосяк.

К его экватору подопечные Игоря Осинькина ещё дважды огорчили Антона Шунина, а затем двумя голами ответили на точный удар Вячеслава Грулёва. Самарцы разгромили соперников со счётом 5:2 и не только сделали своему клубу отличный подарок на 80-летие, но и нанесли бело-голубым одно из самых чувствительных поражений за последние десять лет. В последний раз те пропускали пять мячей в 2012 году. Тогда в роли обидчика выступил «Зенит».

Сам Грулёв впоследствии успел отметиться и со знаком минус. В компенсированное время он получил второй «горчичник» и впервые в карьере был удалён с поля. А уже после финального свистка его примеру последовал и Сандро Шварц. Немецкий наставник выразил недовольство работой арбитров, за что Василий Казарцев показал ему красную карточку.

В свою очередь, лидеры нападения «Крыльев» провели выдающийся матч и стали одними из его главных героев. Глушенков оформил первый дубль в РПЛ, Сергей Пиняев отметился четвёртым голом в сезоне, а Владислав Сарвели и Антон Зиньковский записали на свой счёт по забитому мячу и двум результативным передачам. Причём последний в девятый раз помог отличиться партнёрам и вышел в единоличные лидеры гонки ассистентов, обогнав Себастьяна Шиманьски.

Убийственный тайм «Спартака»

Если «Динамо» откровенно проваливает концовку первенства, то «Спартак» понемногу приходит в себя. И пусть пара побед вряд ли сможет скрасить впечатление от ужасного сезона, но хотя бы поможет избежать унизительной борьбы за выживание. Ещё пару туров назад подопечные Паоло Ваноли рисковали завершить чемпионат в зоне переходных матчей, но по окончании 28-го тура обеспечили себе сохранение прописки. И во многом благодаря успеху в противостоянии с «Уралом».

Причём снять все вопросы о победителе удалось фактически к 30-й минуте. Шамар Николсон оформил дубль за четверть часа и вышел на третью строчку в списке лучших бомбардиров «Спартака» в РПЛ. В активе ямайца значатся пять голов, больше — только у Квинси Промеса (шесть) и Александра Соболева (восемь). И это особенно впечатляет, ведь ямаец пополнил состав команды лишь зимой. А немного позднее почин одноклубника поддержал Виктор Мозес. Хозяева имели несколько отличных моментов, но реализовать смогли лишь один из них. Лео Гогличидзе завершил эффектный слалом по левому флангу точным ударом из пределов штрафной.

Таким образом, «Спартак» не только набрал 39 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице, но и впервые одержал две победы подряд в РПЛ под руководством Ваноли. В нынешнем сезоне красно-белым лишь раз удавалось такое. В конце сентября — начале октября они поочерёдно взяли верх над «Уфой» и «Ахматом». Тогда у руля стоял Руй Витория.

Скромная победа «Зенита»

Примечательно, что сохранить место в элите «Спартаку» помог один из его главных соперников. Именно победа «Зенита» над «Химками» сделала москвичей недосягаемыми для текущих конкурентов и гарантировала им сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России. В своём последнем домашнем матче в сезоне петербуржцы взяли верх с минимальным счётом, а автором единственного гола стал Иван Сергеев. Лучший футболист команды в апреле по версии болельщиков набрал пять (4 + 1) очков в последних четырёх встречах и помог сине-бело-голубым продлить беспроигрышную серию. В последний раз они уступали «Арсеналу» в 11-м туре.

И хотя противостояние получилось не самым богатым на яркие моменты, его окружало множество событий. Перед его началом бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков получил памятный мяч с автографами действующих игроков команды, а по его окончании те вместе с болельщиками отпраздновали завоевание четвёртого подряд титула.

Некоторые ожидали, что по этому случаю «Химки» организуют петербуржцам так называемый чемпионский коридор, но в итоге этого не произошло. Зато фанаты вывесили баннеры с поздравлениями в адрес бывших футболистов «Зенита» — Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого.

Правда, не самым радостным этот день получился для Артёма Дзюбы. Нападающий появился на поле лишь по ходу второго тайма и вновь не смог отметиться результативными действиями, да ещё и был освистан трибунами. Не исключено, что причиной тому стали слухи о его нежелании продлевать контракт с «Зенитом» и возможном переходе в состав «Црвена Звезда».

Патологическое невезение «Рубина»

Неудача «Химок» в Петербурге и домашнее поражение «Нижнего Новгорода» от «Ахмата» могли существенно облегчить задачу по сохранению прописки в РПЛ «Рубину». Набери подопечные Леонида Слуцкого очки в выездном матче с «Локомотивом», опередили бы своих конкурентов как минимум до следующих выходных. Но фортуна вновь отвернулась от казанцев, хотя смотрелись они не хуже метящего на место в пятёрке соперника.

Если в первом тайме до острых моментов дело почти не доходило, то во втором их было предостаточно. На 50-й минуте Александр Ломовицкий отличился после проникающей передачи по центру вышедшего на замену Виталия Лисаковича, но Кирилл Левников взятие ворот отменил из-за микроскопического офсайда, хотя на повторе могло показаться, что в момент паса нога полузащитника находится дальше от ворот, чем у Наира Тикнизяна.

Почти сразу белорусский нападающий прорвался к воротам хозяев по левому флангу и прострелил во вратарскую, однако на сей раз Ломовицкий не успел замкнуть. Спустя 20 минут уже сам Лисакович эффектно в касание пробил в перекладину после навеса Георгия Зотова, но арбитры вновь усмотрели положение вне игры.

Железнодорожники проснулись ближе к концовке, поочерёдно хорошие шансы отличиться имели Гирано Керк и Вильсон Изидор, пытавшиеся ударами в ближний угол с разных флангов застать врасплох Юрия Дюпина. Но главным героем встречи суждено было стать не им, а Антону Миранчуку. Пропустивший почти весь сезон из-за травмы полузащитник хладнокровно реализовал пенальти, назначенный за фол Владислава Игнатьева. Тот отвернулся от мяча в момент удара Тикнизяна, но не успел прижать руку к телу. Экс-защитник «Локо» имел шанс исправиться в компенсированное время, но первый его выстрел из штрафной пришёлся в скопление игроков, а второй — выше ворот.

Триллер с просмотрами VAR в Туле

У замыкающего турнирную таблицу «Арсенала», в отличие от «Рубина», права на ошибку не было. И туляки с первых минут дали понять «Краснодару», что настроены решительно. Уже на 19-й минуте не отличающийся высоким ростом Кингз Кангва открыл счёт в матче, удачно замкнув подачу с углового Сергея Ткачёва. Будь замбийский полузащитник убедительнее при исполнении штрафных, ещё до перерыва преимущество хозяев могло бы стать весомее, но в первом случае он пробил слабо прямо в руки Матвея Сафонова, а во втором — угодил в стенку. Правда, эксперты обсуждали в перерыве не эти эпизоды, а подкат Максима Кайнова под Ираклия Манелова в середине поля, за который Сергей Иванов после просмотра VAR обязан был показывать виновнику не жёлтую, а красную карточку.

Вышли на авансцену главный арбитр с помощниками и во втором тайме. Южане стали действовать смелее, чаще идти в обводку, и в одном из эпизодов смелость Эдуарда Сперцяна была вознаграждена. Артём Сокол попался на противоходе, зацепил нападающего и дал повод назначить 11-метровый в ворота Михаила Левашова.

Голкипер сумел разгадать планы лучшего бомбардира гостей и совершить сейв, но, как выяснилось спустя пару минут, в последний момент покинул линию ворот, что запрещено правилами. Со второй попытки Сперцян пробил сильнее и точнее, не оставив вратарю шансов и дав повод после матча негодовать президенту «Арсенала» Гураму Аджоеву.

Хотя у туляков после пропущенного гола было достаточно времени и шансов вырвать победу: Аяз Гулиев бил по пустым воротам, Георги Костадинов подрезал мяч в дальний угол с угла вратарской, Евгений Луценко дважды замыкал навесы партнёров, а Кангва обводил стенку со штрафного после удаления Егора Сорокина за фол последней надежды. Теперь команде из оружейной столицы России необходимо на заказ побеждать «Уфу» в гостях и «Урал» дома, попутно надеясь на осечки конкурентов, чтобы хотя бы угодить в стыковые матчи.