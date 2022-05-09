Агент Джорджевича заявил, что Лука может продолжить карьеру в РПЛ

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Игорь Глушевич, агент нападающего датского «Вайле» Луки Джорджевича, рассказал, что его клиент в летнее трансферное окно может вернуться в Россию.
Агент Джорджевича заявил, что Лука может продолжить карьеру в РПЛ
  • РИА Новости

«Велика вероятность, что в летнее трансферное окно Лука вернётся в Россию. Пока конкретных предложений от российских клубов нет. Мы ждём, как сложится ситуация в Дании. Если «Вайле» вылетит, Лука намерен присмотреться к российскому рынку», — приводит слова Глушкевича «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что Джорджевич в «Вайле» получал мало игрового времени из-за технического решения. 27-летний футболист полностью здоров и находится в хорошей физической форме.

«Давайте подождём и посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Думаю, в ближайшие две-три недели мы примем решение», — заключил Глушкевич.

В 2019 году Джорджевич перешёл в «Локомотив» из «Зенита», однако не сумел закрепиться там из-за травмы. 8 июня 2021 года московский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом. 5 сентября того же года он подписал контракт с датским «Вайле».

За «Вайле» форвард провёл 22 матча забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о целях железнодорожников на остаток сезона-2021/22.

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