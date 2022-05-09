Баринов рассказал о планах «Локомотива» на остаток сезона

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о целях железнодорожников на остаток сезона-2021/22.

«Набрать шесть очков в последних двух матчах чемпионата. Итоги сезона подводить ещё рано. Он ещё не закончился», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Железнодорожники в матче 28-го тура чемпионата России по футболу нанесли поражение казанскому «Рубину» (1:0). «Локомотив» (44 очка) и занимает шестое места в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре столичный клуб на своём поле примет московское «Динамо» (14 мая).

Ранее Антон Миранчук заявил, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.