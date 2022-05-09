Газзаев затруднился назвать фаворита Кубка России по футболу

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о полуфинальных матчах Кубка России по футболу.

«Все команды, которые пробились в полуфинал, сделали это уверенно, а самое главное — заслуженно. Клубы ФНЛ на своём поле убедительно обыгрывали представителей РПЛ. В кубковых матчах на первый план всегда выходят характер и воля к победе», — цитирует Газзаева «РБ Спорт».

По его мнению, на данный момент трудно предсказать результаты полуфинальных встреч и назвать главного фаворита на победу в Кубке России.

«Не сомневаюсь, что «Динамо» и «Алания» покажут свои лучшие качества. Давайте наберёмся терпения и посмотрим все игры, а уже после будем подводить итоги. Нас ждут интересные матчи», — заключил Газзаев.

В полуфинальных встречах Кубка России «Динамо» сыграет дома с «Аланией» на стадионе «ВТБ Арена» 10 мая. Начало — в 16:30 мск.

«Спартак» примет «Енисей» на «Открытие Арене» 11 мая. Начало — в 19:30 мск.

Ранее народный артист России болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко рассказал, чего ожидает от предстоящего полуфинального матча Кубка России бело-голубых с владикавказской «Аланией».