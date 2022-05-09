Антон Миранчук: моя мечта играть в Европе ещё жива

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о том, что мечтает сыграть в европейском клубе в одной команде с братом.

«Моя мечта сыграть в Европе ещё жива, но сейчас это стало сложнее. Вообще, я мечтаю сыграть с братом в одной команде. У нас здорово получалось это делать в «Локомотиве», — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что его брат Алексей планирует остаться играть в Европе и усердно стремится к этой цели.

«Что насчёт его возвращения в РПЛ? Мне сложно говорить за него, в межсезонье постараюсь подробнее с ним это обсудить», — заключил Миранчук.

«Локомотив» обыграл «Рубин» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти. Железнодорожники набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Миранчук выразил мнение, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.