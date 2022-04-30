Антон Миранчук впервые с августа вышел на поле в официальном матче «Локомотива»

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук появился в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петебургским «Зенитом» (1:3).
Антон Миранчук впервые с августа вышел на поле в официальном матче «Локомотива»
  • РИА Новости
  • © Елена Рыбакова

Миранчук вышел на замену на 72-й минуте встречи. Футболист впервые появился на поле в официальном матче «Локомотива» с августа 2021 года.

26-летний хавбек получил травму сухожилия в январе 2021 года. В расположение железнодорожников он вернулся в ноябре и продолжил восстанавливаться после реабилитации в Германии. При этом в текущем сезоне Миранчук провёл шесть матчей и сделал одну результативную передачу.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Таким образом, «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. «Локомотив» — на шестой позиции (41 очко).

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что «Зенит» не упустит чемпионства.

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