Антон Миранчук впервые с августа вышел на поле в официальном матче «Локомотива»
- РИА Новости
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Миранчук вышел на замену на 72-й минуте встречи. Футболист впервые появился на поле в официальном матче «Локомотива» с августа 2021 года.
26-летний хавбек получил травму сухожилия в январе 2021 года. В расположение железнодорожников он вернулся в ноябре и продолжил восстанавливаться после реабилитации в Германии. При этом в текущем сезоне Миранчук провёл шесть матчей и сделал одну результативную передачу.
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Таким образом, «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. «Локомотив» — на шестой позиции (41 очко).
Ранее Андрей Канчельскис заявил, что «Зенит» не упустит чемпионства.