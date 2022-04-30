Канчельскис считает, что «Зенит» не упустит чемпионства

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Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Канчельскис выразил уверенность, что «Зенит» обязательно завоюет золотые медали чемпионата России сезона-2021/22.
Канчельскис считает, что «Зенит» не упустит чемпионства
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Дорогие люди, как вы не понимаете? Уже давно было решено, что «Зенит» — чемпион! Как они добились этого результата — другая история. В любом случае надо отдать должное «Динамо», что они бились, сражались. Большое спасибо им», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он добавил, что «Динамо» способно на равных противостоять «Зениту».

«Однако даже если бело-голубые выиграют у «Урала», ничего страшного. «Зенит» тоже победит «Локомотив», — заключил Канчельскис.

«Зенит» (58 очков) по итогам 26 туров лидирует в чемпионате России сезона-2021/22. «Динамо» (52) идёт на втором месте.

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела сообщил, что сине-бело-голубые с большой долей вероятности станут чемпионами России в следующем сезоне.

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