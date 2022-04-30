Петржела: можно уже вручить «Зениту» золотые медали за следующий сезон

Короткая ссылка
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела сообщил, что сине-бело-голубые с большой долей вероятности станут чемпионами России в следующем сезоне.

«Если летом из «Зенита» не уедут легионеры, они вновь станут чемпионами, это 1000%. Можно уже вручить «Зениту» золотые медали за следующий сезон», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

По его мнению, в Российской премьер-лиге ничего не поменяется и нужно смотреть, как будет развиваться политическая ситуация в мире. Он добавил, что с легионерами в России ситуация будет сложной.

«Зенит» (58 очков) по итогам 26 туров лидирует в чемпионате России сезона-2021/22. «Динамо» (52) идёт на втором месте. На третьей строчке располагается столичный ЦСКА (47).

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев назвал главного конкурента «Зенита» в сезоне-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить