Петржела: можно уже вручить «Зениту» золотые медали за следующий сезон

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела сообщил, что сине-бело-голубые с большой долей вероятности станут чемпионами России в следующем сезоне.

«Если летом из «Зенита» не уедут легионеры, они вновь станут чемпионами, это 1000%. Можно уже вручить «Зениту» золотые медали за следующий сезон», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

По его мнению, в Российской премьер-лиге ничего не поменяется и нужно смотреть, как будет развиваться политическая ситуация в мире. Он добавил, что с легионерами в России ситуация будет сложной.

«Зенит» (58 очков) по итогам 26 туров лидирует в чемпионате России сезона-2021/22. «Динамо» (52) идёт на втором месте. На третьей строчке располагается столичный ЦСКА (47).

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев назвал главного конкурента «Зенита» в сезоне-2022/23.