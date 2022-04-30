Романцев назвал главного конкурента «Зенита» в сезоне-2022/23

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев считает, что московское «Динамо» станет главным конкурентом петербургского «Зенита» в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Исходя из текущих событий, ближе всех к этому «Динамо». У него ровный состав с талантливыми Захаряном, Тюкавиным, Грулёвым. Есть яркие имена и среди легионеров. Словом, неплохой подбор во всех линиях, кроме частенько ошибающейся обороны», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, футболистам «Динамо» пока явно не хватает стабильности из-за отсутствия опыта борьбы за чемпионство.

«Отсюда потеря дома очков во встречах с соперниками из нижней части таблицы. Как это было, скажем, в матче с «Нижним Новгородом». У «Динамо» ещё не закалился характер уверенно идущего к цели победителя», — добавил экс-тренер сборной России.

«Зенит» (58 очков) по итогам 26 туров лидирует в чемпионате России сезона-2021/22. «Динамо» (52) идёт на втором месте. На третьей строчке располагается столичный ЦСКА.

Ранее сообщалось, что РПЛ планируют расширить до 18 команд и ввести ограниченный мораторий на вылет.