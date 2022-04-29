Источник: РПЛ планируют расширить до 18 команд и ввести ограниченный мораторий на вылет

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Российскую премьер-лигу (РПЛ) могут расширить до 18 команд и ввести ограниченный мораторий на вылет.
Источник: РПЛ планируют расширить до 18 команд и ввести ограниченный мораторий на вылет
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, по правилам ограниченного моратория 15-я и 16-я команды РПЛ проведут матчи с третьими и четвёртыми клубами Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Данная концепция рассматривается как ключевой вариант проведения чемпионата России.

Напомним, что 22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. 23 марта состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором были отклонены запросы на расширение команд РПЛ с 16 до 18, а также на мораторий на вылет в сезоне-2021/22.

Ранее заместитель генерального директора петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об идее увеличения числа участников РПЛ.

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