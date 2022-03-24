Аршавин высказался против расширения РПЛ

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Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об идее увеличения числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Аршавин высказался против расширения РПЛ
  • РИА Новости

«Это решение Российского футбольного союза (РФС), поэтому ему надо следовать. Я лично против расширения, но, как будет, я не знаю», — цитирует ТАСС Аршавина.

Напомним, что 22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. 23 марта состоялось заседание исполкома РФС, на котором были отклонены запросы на расширения команд РПЛ с 16 до 18, а также на мораторий на вылет в текущем сезоне.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев поделился мнением о решениях РФС не расширять РПЛ и не вводить мораторий на вылет команд по итогам сезона-2021/22.

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