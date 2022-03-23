Гаджиев: Россия — большая страна, нужно развивать футбол во всей стране и расширять РПЛ

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев поделился мнением о решениях Российского футбольного союза (РФС) не расширять Российскую премьер-лигу (РПЛ) и не вводить мораторий на вылет команд по итогам сезона-2021/22.

«Не совсем согласен с решением РФС отклонить вопрос о расширении премьер-лиги, но здесь нужно понимать все причины. Может, у них есть на это какие-то основания. Я изначально поддерживал идею клубов о расширении РПЛ», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Также специалист предположил, с чем может быть связано решение Российского Футбольного союза (РФС).

«Сегодняшняя ситуация с отстранением от европейских соревнований очень индивидуальная. Важно понимать, чем руководствовался исполком РФС. Они могут иметь информацию, которой мы не владеем. Россия — большая страна, нужно развивать футбол во всей стране и расширять РПЛ», — добавил Гаджиев.

Напомним, что 22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. 23 марта состоялось заседание исполкома РФС, на котором были отклонены запросы на расширения команд РПЛ с 16 до 18, а также на мораторий на вылет в текущем сезоне.

Ранее Газзаев высказался о решении РФС отклонить расширение РПЛ.