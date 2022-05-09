Французский хавбек Изидор сообщил, что не собирается покидать «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сообщил, что остаётся в столичной команде на сезон-2022/23.

«Остаюсь ли я в «Локомотиве» на следующий сезон? Конечно же, остаюсь: я люблю Россию! Мне очень нравится играть в этом клубе», — приводит слова Изидора «Спорт-Экспресс».

По мнению французского хавбека, «Локомотив» в матче с «Рубином» провёл хорошую игру.

«Главное — что нам удалось победить», — заключил Изидор.

«Локомотив» обыграл «Рубин» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти. Железнодорожники набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» закрепился на 13-м месте в зоне стыковых матчей с 29 очками.

Ранее полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о том, что мечтает сыграть в европейском клубе в одной команде с братом.