Хачатурянц покинет пост руководителя судейского комитета РФС в конце сезона

Ашот Хачатурянц рассказал о намерении прекратить совмещение должностей президента Российской премьер-лиги (РПЛ), руководителя судейского комитета Российского футбольного союза и главы экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС.

«Ещё осенью я принял решение, что совмещение будет максимум до конца сезона-2021/22. Тогда же я рекомендовал Павла Каманцева на должность руководителя судейского комитета РФС. Он больше остальных погружён в проводимую реформу судейства и максимально не ангажирован и не связан ни с какой группой влияния», — приводит слова Хачатурянца «РБ Спорт».

Он выразил надежду, что исполком РФС в ближайшее время изберёт нового руководителя судейского комитета.

Хачатурянц также дал понять, что не собирается покидать пост президента РПЛ.

53-летний футбольный функционер в октябре 2021, года после ухода в отставку Сергея Прядкина, стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее сообщалось, что РФС планирует обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства Алексей Матюнина.