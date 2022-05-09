Хачатурянц покинет пост руководителя судейского комитета РФС в конце сезона

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Ашот Хачатурянц рассказал о намерении прекратить совмещение должностей президента Российской премьер-лиги (РПЛ), руководителя судейского комитета Российского футбольного союза и главы экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС.
Хачатурянц покинет пост руководителя судейского комитета РФС в конце сезона
  • РИА Новости

«Ещё осенью я принял решение, что совмещение будет максимум до конца сезона-2021/22. Тогда же я рекомендовал Павла Каманцева на должность руководителя судейского комитета РФС. Он больше остальных погружён в проводимую реформу судейства и максимально не ангажирован и не связан ни с какой группой влияния», — приводит слова Хачатурянца «РБ Спорт».

Он выразил надежду, что исполком РФС в ближайшее время изберёт нового руководителя судейского комитета. 

Хачатурянц также дал понять, что не собирается покидать пост президента РПЛ.

53-летний футбольный функционер в октябре 2021, года после ухода в отставку Сергея Прядкина, стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее сообщалось, что РФС планирует обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства Алексей Матюнина.

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