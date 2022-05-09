Хачатурянц: планируем обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства Матюнина

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию с арбитром Алексеем Матюниным.

«Мы планируем обращаться в правоохранительные органы, так как у нас достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе, а у РФС, как общественной организации, исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. Мы верим, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», — цитирует Хачатурянца «РБ Спорт».

По его словам, согласно правилам РФС и договорённости с арбитрами, комментарии о проверке на полиграфе и её результатах не сообщаются. Хачатурянц добавил, что в настоящее время продолжается проверка в отношении арбитра Матюнина.

В матче 26-го тура в Самаре 40-летний арбитр удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла. Он также назначил пенальти в ворота «Крыльев».

Хачатурянц назвал судейство игры «безобразием», однако позже опроверг собственные слова.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала часть решений Матюнина в матче ошибочными.

Ранее сообщалось, что арбитр Матюнин не прошёл проверку на детекторе лжи.