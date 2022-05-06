«РБ Спорт»: арбитр Матюнин не прошёл проверку на детекторе лжи

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Судья Алексей Матюнин провалил проверку на полиграфе, которая была назначена по итогам 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).
«РБ Спорт»: арбитр Матюнин не прошёл проверку на детекторе лжи
  • РИА Новости

Арбитр VAR Павел Шадыханов успешно прошёл проверку на полиграфе, а Матюнин провалил тест, сообщает «РБ Спорт».

В матче 26-го тура в Самаре 40-летний арбитр удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла. Он также назначил пенальти в ворота «Крыльев».

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц назвал судейство игры «безобразием», однако позже опроверг собственные слова.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала часть решений Матюнина в матче ошибочными.

Ранее сообщалось, что Матюнин в письме президенту РФС Александру Дюкову предложил проверить Хачатурянца на полиграфе.

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