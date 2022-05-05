Источник: арбитр Матюнин попросил РФС проверить главу РПЛ Хачатурянца на детекторе лжи
- РИА Новости
«По разным слухам, Хачатурянц и исполняющий обязанности департамента судейства Павел Каманцев курируют «Крылья Советов». С целью проверки слухов прошу провести внутреннюю проверку, а также предложить Хачатурянцу и членам ЭСК пройти проверку на полиграфе», — написал Матюнин в письме Дюкову, опубликованном в Telegram-канале футбольного журналиста Ивана Карпова.
В матче 26-го тура «Крылья Советов» — «Химки» (1:4) глава РПЛ назвал судейство игры «безобразием», после того как 40-летний арбитр ошибочно удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла.
Ранее Матюнин обратился к президенту РФС Дюкову с просьбой рассмотреть высказывание главы РПЛ Хачатурянца в его адрес.