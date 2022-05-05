Источник: арбитр Матюнин попросил РФС проверить главу РПЛ Хачатурянца на детекторе лжи

Арбитр Алексей Матюнин в письме президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову предложил проверить главу Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца на полиграфе.

«По разным слухам, Хачатурянц и исполняющий обязанности департамента судейства Павел Каманцев курируют «Крылья Советов». С целью проверки слухов прошу провести внутреннюю проверку, а также предложить Хачатурянцу и членам ЭСК пройти проверку на полиграфе», — написал Матюнин в письме Дюкову, опубликованном в Telegram-канале футбольного журналиста Ивана Карпова.

В матче 26-го тура «Крылья Советов» — «Химки» (1:4) глава РПЛ назвал судейство игры «безобразием», после того как 40-летний арбитр ошибочно удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла.

Ранее Матюнин обратился к президенту РФС Дюкову с просьбой рассмотреть высказывание главы РПЛ Хачатурянца в его адрес.