Источник: в письме в РФС Матюнин обвинил Хачатурянца в публичном унижении судей

Арбитр Алексей Матюнин обратился к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой рассмотреть высказывание главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца в его адрес.

«В результате политики, проводимой г-ном Хачатурянцем, вошла в норму проверка арбитров РПЛ с использованием полиграфа. Проверке подвергаются исключительно судьи, что ставит под сомнение их честь, достоинство и деловую репутацию и является публичным унижением арбитров», — написал Матюнин в письме Дюкову, опубликованном в Telegram-аккаунте футбольного журналиста Ивана Карпова.

Он также отметил, что Хачатурянц не является специалистом в области футбольного судейства и никогда не выходил на поле в качестве арбитра, поэтому публичное озвучивание им своего мнения является оказанием давления на Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК).

В матче 26-го тура «Крылья Советов» — «Химки» (1:4) глава РПЛ назвал судейство игры «безобразием», после того как 40-летний арбитр ошибочно удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла.

Ранее глава департамента судейства РФС Павел Каманцев отреагировал на решение Матюнина пожать жалобу на Хачатурянца.