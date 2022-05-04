Глава департамента судейства РФС оценил подачу Матюниным жалобы на Хачатурянца
- РИА Новости
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«Как юрист я, безусловно, уважаю право любого человека на защиту своих прав — и Матюнин не исключение. Рассматривать его заявление будут компетентные органы РФС, и я не имею права давать какие-либо комментарии по существу», — цитирует Каманцева «Чемпионат».
В матче 26-го тура «Крылья Советов» — «Химки» (1:4) глава РПЛ назвал судейство игры «безобразием», после того как 40-летний арбитр ошибочно удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла. Однаком позже Хачатурянц опроверг свои же слова.
Ранее в комитете по этике РФС заявили, что жалоба от Матюнина на Хачатурянца не поступала.