Глава департамента судейства РФС оценил подачу Матюниным жалобы на Хачатурянца

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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев отреагировал на решение российского арбитра Алексея Матюнина пожать жалобу на президента РПЛ Ашота Хачатурянца.
Глава департамента судейства РФС оценил подачу Матюниным жалобы на Хачатурянца
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Как юрист я, безусловно, уважаю право любого человека на защиту своих прав — и Матюнин не исключение. Рассматривать его заявление будут компетентные органы РФС, и я не имею права давать какие-либо комментарии по существу», — цитирует Каманцева «Чемпионат».

В матче 26-го тура «Крылья Советов» — «Химки» (1:4) глава РПЛ назвал судейство игры «безобразием», после того как 40-летний арбитр ошибочно удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла. Однаком позже Хачатурянц опроверг свои же слова.

Ранее в комитете по этике РФС заявили, что жалоба от Матюнина на Хачатурянца не поступала.

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