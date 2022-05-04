Глава департамента судейства РФС оценил подачу Матюниным жалобы на Хачатурянца

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев отреагировал на решение российского арбитра Алексея Матюнина пожать жалобу на президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

«Как юрист я, безусловно, уважаю право любого человека на защиту своих прав — и Матюнин не исключение. Рассматривать его заявление будут компетентные органы РФС, и я не имею права давать какие-либо комментарии по существу», — цитирует Каманцева «Чемпионат».

В матче 26-го тура «Крылья Советов» — «Химки» (1:4) глава РПЛ назвал судейство игры «безобразием», после того как 40-летний арбитр ошибочно удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла. Однаком позже Хачатурянц опроверг свои же слова.

Ранее в комитете по этике РФС заявили, что жалоба от Матюнина на Хачатурянца не поступала.