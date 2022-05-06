Сенсация в Глазго и расчёт в Риме: как Тедеско вылетел из Лиги Европы, а Моуринью пробился в финал Лиги конференций

«Рейнджерс» на своём поле трижды поразил ворота «Лейпцига» и одержал волевую победу по сумме двух матчей, а «Айнтрахт» второй раз подряд обыграл «Вест Хэм», по ходу встречи оставшийся без центрального защитника Аарона Крессуэлла и главного тренера Дэвида Мойеса. В свою очередь, «Рома» взяла верх над «Лестером» благодаря голу Тэмми Абрахама, а «Фейеноорд» отстоял минимальное преимущество в противостоянии с «Марселем». Чем завершились ответные полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций — в материале RT.

Доминирование «Айнтрахта» и крушение Тедеско

В преддверии ответных матчей немецкие команды хоть и не гарантировали себе путёвки в финал Лиги Европы, но всё же имели больше шансов на выход в решающий раунд. В первых встречах «Айнтрахт» и «Лейпциг» одержали победы, а франкфуртцы и вовсе одолели «Вест Хэм» на его стадионе. На родном «Дойче Банк Парк» им оставалось лишь удержать добытое преимущество и приблизиться к достижению 42-летней давности. Именно тогда клубный музей «орлов» в последний раз пополнился значимым международным трофеем — Кубком УЕФА.

И «Айнтрахт» свою задачу выполнил, пусть и не без помощи «Вест Хэма», уже на 17-й минуте оставшегося в меньшинстве. Аарон Крессуэлл всеми силами пытался помешать Йенсу Петтеру Хауге выйти один на один с Альфонсом Ареола и не придумал ничего лучше, как завалить того на газон в метре от штрафной. Изначально Хесус Хиль Мансано показал защитнику жёлтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил англичанина с поля. А некоторое время спустя хозяева вышли вперёд. Если неделю назад Ансгар Кнауфф выступил в роли бомбардира, то на этот раз продемонстрировал навыки ассистента. Прострел с правого фланга получился практически идеальным, а Рафаэлю Борре оставалось лишь не промахнуться.

Если верить расширенной статистике, то даже вдесятером «молотобойцы» выглядели острее и были ближе к голу. Но по-настоящему явных возможностей восстановить паритет практически не имели. После стандарта опасно бил Курт Зума, а в концовке несколько шансов отличиться имел вышедший на замену Андрей Ярмоленко, но не более. Чтобы взломать оборону «орлов», требовалось что-то большее, но подопечные Дэвида Мойеса так и не смогли подобрать ключи. А в концовке они и вовсе остались без тренера — тот не совладал с нервами, за что получил красную карточку. Наставник в агрессивной манере потребовал у болбоя не затягивать встречу, а когда тот не послушался, попытался ударить ногой по находившемуся у того в руках мячу.

Гораздо более насыщенным и драматичным получилось противостояние на стадионе «Айброкс» в Глазго. В гостях «Рейнджерс» выглядел откровенно слабо в атаке и лишь однажды потревожил Петера Гулачи, но на своём поле уже к середине тайма отличился дважды. С разницей в пять минут ворота соперника поразили Джеймс Тавернье и Глен Камара. Причём первый в результате не только вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира, но и установил клубный рекорд по числу голов в отдельно взятом еврокубковом сезоне (семь).

Впоследствии подопечные Джованни ван Бронкхорста продолжали давить, но класс исполнителей соперника всё же сказался. Кристофер Нкунку откликнулся на навес Анхелиньо и с лёта пробил точно в цель. До окончания основного времени матча оставалось чуть менее 20 минут, однако «Рейнджерс» твёрдо решил обойтись без овертайма. Заброс в штрафную Райана Кента вряд ли создал бы серьёзные проблемы Гулачи, но рикошет от ноги защитника «Лейпцига» превратил обычную подачу в коварный удар в створ, дезориентировавший голкипера. Йошко Гвардиол чудом вытащил мяч с ленточки, но воспрепятствовать добиванию Джона Ландстрема уже не сумел.

Доменико Тедеско не смог увенчать свой первый сезон в «Лейпциге» выходом в финал Лиги Европы, а «Рейнджерс» повторил результат 2008 года. Тогда шотландцы были в шаге от трофея, но уступили «Зениту». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу петербуржцев, а голами отметились Игорь Денисов и Константин Зырянов.

Магия Моуринью и стойкость «Фейеноорда»

За всю историю «Рейнджерс» пять раз добирался до финала еврокубков — как и Жозе Моуринью. Ранее он приводил туда «Порту», «Интер» и «Манчестер Юнайтед», а теперь настала очередь «Ромы». По сумме двух матчей римляне прошли «Лестер» и помогли португальцу стать первым тренером, выводившим в решающую стадию международных турниров четыре разные команды. И если верить статистике, у «волков» отличные шансы на успех. Ведь в ключевой момент подопечные Особенного всегда брали верх.

Что касается встречи с «Лестером», её исход решился уже в самом дебюте. Если с выстрелом Лоренцо Пеллегрини со штрафного Каспер Шмейхель справился, то помешать забить Тэмми Абрахаму уже не сумел. Англичанин выше всех выпрыгнул на угловом и вывел «Рому» вперёд по сумме двух матчей. У гостей было достаточно времени на камбэк, но организовать его не удалось. Коллектив Брендана Роджерса так и не смог прорваться через массированную оборону хозяев и не создал ни одного опасного эпизода за все 90 минут.

Не многим больше шансов переломить ход неудачно складывающегося противостоянии имел и «Марсель», проигравший в гостях со счётом 2:3. Но если поначалу они всё же появлялись, то после 33-й минуты всё изменилось не в лучшую сторону. Главный созидатель хозяев — Димитри Пайет — получил травму, а компенсировать его отсутствие оказалось некому. Вышедший на замену Аркадиуш Милик хоть и неплохо пробил головой в концовке первого тайма, но впоследствии просто растворился на поле. Не многим успешнее выступили и остальные.

В итоге за всю встречу «Марсель» нанёс 11 ударов по воротам, но лишь трижды заставил вступить в игру Офира Марсиано. Либо хозяевам не хватало точности, либо гости самоотверженно принимали удары на себя. В концовке «Фейеноорд» и вовсе мог поймать оппонента на контратаке и нанести ему второе подряд поражение, но Алиреза Джаханбакш и Сирил Дессерс не преуспели. Для завоевания путёвки в финал голландцам вполне хватило победы дома.