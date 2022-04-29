На характере: как «Лейпциг», «Айнтрахт» и «Фейеноорд» вырвали победы, а «Лестер» спасся в матче с «Ромой»

«Лейпциг» на своём поле сломил сопротивление «Рейнджерс» благодаря великолепному дальнему удару Анхелиньо, а гол Даити Камады помог «Айнтрахту» в гостях победить «Вест Хэм». «Лестер» пропустил на 15-й минуте, но сумел вырвать ничью во встрече с «Ромой», а дубль Сирила Дессерса помог «Фейеноорду» взять верх над «Марселем». Чем запомнились первые полуфинальные матчи Лиги Европы и Лиги конференций — в материале RT.

Превосходство немцев

В Лиге Европы одна из главных интриг заключалась в том, сумеют ли оба коллектива из Германии преодолеть барьер полуфинала и в очном споре определить обладателя трофея. В последний раз подобное происходило в далёком 1980 году, когда турнир ещё назывался Кубком УЕФА. Тогда триумфатор определялся по итогам двухматчевого противостояния, а до решающей стадии дошли «Айнтрахт» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. В гостях франкфуртцы уступили 2:3, но дома взяли верх со счётом 1:0 и выиграли благодаря большему числу голов на чужом поле.

Любопытно, что 42 года спустя «Айнтрахт» имеет отличные шансы повторить достижение и вновь взять верх в финале. Правда, для этого ему необходимо проходить грозный «Вест Хэм», уже успевший расправиться с «Лионом» и «Севильей». Причём первый матч подопечным Оливера Гласнера выпало проводить в гостях, где их соперники особо сильны. В нынешнем сезоне Лиги Европы «молотобойцы» лишь однажды проиграли в Лондоне, одержав три победы и однажды поделив очки. Но в этот раз всё сразу пошло не по плану хозяев. Уже на 50-й секунде Рафаэль Борре вырезал великолепную подачу в штрафную, а набежавший Ансгар Кнауфф неотразимо пробил головой.

Как и ожидалось, быстрый гол раскрыл игру, и на протяжении оставшегося времени болельщики могли наслаждаться обоюдоострым футболом с обилием опасных эпизодов. На двоих противники нанесли 23 удара и создали суммарно семь явных моментов, причём большинство из них — у ворот Кевина Траппа. Но лишь один из них удалось преобразовать в забитый мяч. После розыгрыша штрафного Курт Зума сделал скидку во вратарскую, а Майкл Антонио в падении замкнул передачу.

Впоследствии «Вест Хэм» имел множество возможностей склонить чашу весов в свою пользу. Из пределов штрафной бил Томаш Соучек, метров с 25 мощно стрелял Мохаммед Бенрахма, но больше остальных не везло Джарроду Боуэну. В первом тайме хавбек попал в штангу из выгодного положения, а во втором нанёс удар через себя, но угодил в перекладину. «Айнтрахт» же был гораздо менее расточителен. На 54-й минуте Джибриль Соу сыграл в стеночку с Йеспером Линдстрёмом и оставил не у дел всю оборону оппонента, но огорчить Альфонсо Ареола не смог. Зато первым на добивании оказался Даити Камада, установивший окончательный счёт встречи.

С минимальным преимуществом победил и другой немецкий клуб. В отличие от соперников по Бундеслиге, «Лейпциг» играл на своём поле, но с гораздо менее статусным коллективом. В 1/16 финала «Рейнджерс» сенсационно победил дортмундскую «Боруссию», но на более поздних стадиях имел дело с не самыми мощными противниками. Поэтому однозначно оценить его реальный уровень было довольно сложно.

И в этот раз подопечные Джованни ван Бронкхорста были далеко не так убедительны, как в противостояниях с «Црвеной Звездой» и «Брагой». За 90 минут они наиграли на 0,32 ожидаемого гола (xG) и имели один по-настоящему опасный момент. В начале второй половины Райан Кент ворвался в штрафную и покатил в дальний угол, но промахнулся. Позднее англичанин всё же разомнёт Петера Гулачи, но это попадание в створ так и останется единственным в активе команды из Глазго.

«Лейпциг» же четырежды потревожил 40-летнего Аллана Макгрегора. По разу это сделали Конрад Лаймер, Тайлер Адамс и Кристофер Нкунку, но добиться успеха сумел Анхелиньо. На 85-й минуте левый защитник оказался первым на отскоке после подачи углового и великолепным по исполнению ударом с лёта уложил мяч в сетку. Шотландский голкипер не выручил, а подопечные Доменико Тедеско обеспечили себе небольшое превосходство перед поездкой на «Айброкс».

Ничья в Риме и голевое пиршество в Роттердаме

Если немецкие клубы сосредоточились на выступлении во втором по значимости еврокубке, то у британских есть представительство и в Лиге конференций. По стоимости состава «Лестер» превосходит всех оставшихся полуфиналистов турнира и может смело называться его главным фаворитом, но при этом рискует и вовсе не добраться до решающей стадии. В домашнем матче с «Ромой» подопечные Брендана Роджерса пусть и смотрелись острее, но не смогли добиться победы.

В гостях Жозе Моуринью ожидаемо сместил акценты в сторону обороны. За всю встречу джалоросси нанесли лишь четыре удара по воротам и дважды попали в створ, но по качеству моментов заметно превзошли соперников. Уже на 15-й минуте Лоренцо Пеллегрини откликнулся на разрезающую передачу воспитанника клуба Николы Залевского и покатил мимо вратаря. А в самой концовке Сержиу Оливейра чуть было не поверг в шок местную публику. Находившийся в сложнейшей ситуации Тэмми Абрахам придумал гениальную передачу пяткой на португальца, а тот мощно пробил в девятку. Но Каспер Шмейхель чудом выручил.

«Лестер» же хоть и заметно чаще беспокоил Руя Патрисиу (13:4), серьёзных проблем создать не мог. Взломать массированную оборону римлян долго не получалось, вследствие чего оставалось рассчитывать на дальние удары и стандарты. Активнее остальных был Адемола Лукман — сначала мощно пробил из-за пределов штрафной, а затем оказался расторопнее всех при розыгрыше углового. В итоге нигериец всё же добился своего и заставил ошибиться защитника «Ромы». Молниеносный прорыв Харви Барнса по флангу завершился поперечным прострелом, а Джанлука Мансини срезал мяч в собственные ворота.

Всё могло завершиться ничьей и во втором полуфинале, в котором встречались «Фейеноорд» и «Марсель». Противники забыли об обороне и уже в первом тайме по два раза огорчили друг друга. Причём оба гола хозяев уместились в две минуты 45 секунд и не обошлись без участия одного из главных креативщиков роттердамцев — Луиса Синистерры. В первом случае он ассистировал Сирилу Дессерсу, а затем забил сам. Гостям потребовалось чуть больше времени, но взятия ворот получились даже более эффектными. Сначала Амаду Бамба Дьенг великолепным выстрелом завершил классную многоходовку, а затем Жерсон сыграл на добивании.

Но уже на десятой секунде второй половины «Марсель» допустил роковую ошибку. Розыгрыш мяча с центра поля завершился грубейшей ошибкой Дуе Чалета-Цара, чей пас в недодачу на голкипера помог Дессерсу выйти один на один. Нигериец не промахнулся и с десятью голами укрепился в статусе лучшего бомбардира Лиги конференций. В оставшееся время и сам Сирил мог оформить хет-трик, и Димитри Пайет имел шанс восстановить равенство, но оба не преуспели. «Фейеноорд» взял верх дома и получил пусть и небольшое, но преимущество перед ответной встречей.