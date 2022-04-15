Заодно с «Барселоной»: команды Миранчука и Хайкина вылетели из еврокубков, а «Айнтрахт» сотворил сенсацию

«Аталанта» с Алексеем Миранчуком и «Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным завершили выступления в еврокубках. Итальянцы дома уступили «Лейпцигу» и помогли Доменико Тедеско стать вторым экс-тренером «Спартака» в этом сезоне, которому удалось вывести свою команду в полуфинал. А норвежцы в гостях трижды позволили «Роме» огорчить российского вратаря к 30-й минуте и в итоге удостоились разгрома. К главной сенсации причастен «Айнтрахт», сумевший на выезде взять верх над «Барселоной». Об этих и других ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций — в материале RT.

Фиаско «Барселоны» и вылет «Аталанты»

Главным событием отчётного игрового дня еврокубков, безусловно, стало сенсационное домашнее поражение «Барселоны» от «Айнтрахта» — 2:3. В преддверии матча каталонцы казались сильнее, а главный тренер команды Хави заявлял, что намерен завоевать трофей, которого ещё нет в коллекции клуба.

Даже в самом плохом сне он не мог представить, что его подопечные к 68-й минуте будут уступать со счётом 0:3.

Во многом игру им сломал фол Эрика Гарсии на Йеспере Линдстрёме на третьей минуте в собственной штрафной. Филип Костич реализовал одиннадцатиметровый и обеспечил партнёрам мощнейший заряд позитивных эмоций.

У хозяев же не получалось абсолютно ничего. Показательная статистика: в первом тайме они нанесли всего два удара — и только один из них пришёлся в створ. Ещё больше усложнил им жизнь невероятный выстрел Рафаэля Борре из-за пределов штрафной.

Во второй половине Хави пытался изменить ход игры с помощью замен, но окончательно всё стало ясно после очередного гола Костича. В важнейшей встрече серб оформил дубль и отдал результативную передачу. Правда, в добавленное арбитром время каталонцы едва не совершили невероятный камбэк, сократив отставание до минимума. Серхио Бускетс отличился с игры, а Мемфис Депай — с пенальти. Ещё один мяч Бускетса при счёте 0:3 судья отменил из-за офсайда. Но выхода в следующий раунд сине-гранатовые не заслужили. «Айнтрахт» сенсационно выбил из борьбы главного претендента на трофей и порадовал приехавших в Испанию 30 тыс. своих поклонников.

Российские болельщики же с большим интересом ждали результатов матчей «Аталанты» и «Будё-Глимта», цвета которых защищают Алексей Миранчук и Никита Хайкин соответственно. К сожалению, обе потерпели поражения и завершили выступление в еврокубках. Бергамаски добились ничьей в выездном противостоянии с «Лейпцигом» и к домашнему матчу подходили в статусе фаворитов, однако оправдать его не сумели, пропустив два безответных мяча.

Главным героем в составе гостей стал оформивший дубль Кристофер Нкунку. В начале встречи он завершил контратаку ударом с рикошетом от штанги, а в концовке сам заработал и реализовал пенальти. А вот в штрафной немецкого коллектива судья Матеу Лаос в начале второго тайма одиннадцатиметровый назначить не решился. После выстрела Руслана Малиновского со штрафного мяч попал в район предплечья Дани Ольмо, и рефери, посмотрев повтор, предложил соперникам продолжить игру.

Миранчук вышел на замену на 70-й минуте и ничем опасным не запомнился. Зато поклонники «Спартака» получили возможность порадоваться за экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско. Он впервые в карьере пробился в полуфинал еврокубка и составит там компанию другому бывшему рулевому москвичей, Унаи Эмери, наделавшему шуму в Лиге чемпионов с «Вильярреалом».

Также в полуфинал ЛЕ пробились сразу две британские команды. «Вест Хэм» после домашней ничьей с «Лионом» неожиданно разгромил семикратного чемпиона Франции на выезде — 3:0. Причём хозяева этого явно не заслуживали. Они действовали первым номером и владели мячом 64% времени, а по количеству ударов превзошли оппонента почти в два раза — 18 против 10. Правда, точности не хватало, ведь в створ пришлись лишь три. Также гостей один раз спасла штанга.

А вот подопечные Дэвида Мойеса к своим моментам отнеслись аккуратнее. Раз за разом они организовывали опасные контратаки и вскрывали оборону соперника. Решающим отрезком противостояния стала концовка первого тайма, когда лондонцы отличились дважды. Крэйг Доусон и Деклан Райс поразили чужие ворота с интервалом в пять минут. А сразу после перерыва Джаррод Боуэн поставил эффектную точку.

«Рейнджерс» в первом матче вовсе уступил «Браге» с минимальным счётом, однако в ответной встрече оказался сильнее. Ещё в первом тайме дубль оформил Джеймс Тавернье. Подопечные Карлуша Карвальяла вдобавок остались в меньшинстве после удаления Витора Тормены. Несмотря на это, на 83-й минуте Давид Карму один мяч отыграл и перевёл противостояние в дополнительное время.

Там удача всё же улыбнулась хозяевам. Решающим голом незадолго до перерыва отметился Кемар Руф, а «Брага» встретила финальный свисток вдевятером, поскольку вторую жёлтую карточку получил Юри Медейруш.

«Рейнджерс» же впервые с 2008-го вышел в полуфинал еврокубка. Тогда шотландский гегемон сразился за Кубок УЕФА с «Зенитом», но потерпел поражение. С тех пор клуб успел многое пережить: лишился профессионального статуса, начал возрождение с низших дивизионов и вернул себе былой уровень. А спустя 14 лет удалось добиться успеха и на международной арене.

Крушение «Будё-Глимт» и камбэк «Лестера»

А из Лиги конференций, к сожалению, вылетел «Будё-Глимт» с Хайкиным в составе. В первом матче чемпион Норвегии одержал волевую победу над «Ромой» в домашних стенах — 2:1, но остался без наставника Кьетила Кнутсена. Он едва не сошёлся в рукопашной с тренером вратарей соперников Нуну Сантушем и был дисквалифицирован. Чтобы поддержать любимцев, все болельщики команды, которых на «Стадио Олимпико» собралось около 2 тыс., надели маски с изображением специалиста.

Это не помогло. Римляне продемонстрировали великолепный настрой и с первых минут буквально смяли оппонента. Они легко проходили высоко расположенную линию обороны гостей, подлавливая её на неудачных попытках выполнить искусственный офсайд.

Как результат, уже на пятой минуте Тэмми Абрахам открыл счёт и отметился восьмым голом в ЛК. Далее настал черёд воспитанника клуба Николо Дзаньоло. Ещё до перерыва он дважды реализовал выходы один на один с Хайкиным, а после из пределов штрафной нанёс красивый удар с лёта в дальнюю девятку. Так итальянец оформил дебютный хет-трик в карьере. Российскому же стражу ворот предъявлять претензии за разгром сложно. В эпизодах со всеми пропущенными мячами он едва ли мог выручить партнёров. Да и те практически ничего не создали в атаке, отметившись всего одним ударом в створ. Тем не менее, добравшись до четвертьфинала еврокубка, «Будё-Глимт» уже совершил чудо и подарил норвежским любителям футбола праздник. В свою очередь, подопечные Жозе Моуринью за выход в финал поборются с «Лестером».

Любопытно, что три других матча в ЛК завершились гостевыми победами. В Нидерландах невероятный камбэк оформил «Лестер». Вплоть до 77-й минуты подопечные Брендана Роджерса уступали «ПСВ Эйндховен» в счёте после гола Эрана Захави в середине первого тайма. Мало того, они вполне могли пропустить ещё и максимально усложнить себе жизнь.

Переломить ход неудачно складывающегося противостояния в концовке английской дружине помогли удачные рокировки. Вышедшие на замену Патсон Дака, Адемола Лукман и Айосе Перес добавили активности и свежести атаке. В итоге Джеймс Мэддисон восстановил статус-кво, воспользовавшись великолепным сольным проходом как раз Переса. А на 88-й минуте Рикарду добил мяч в сетку после удара Даки. Так «Лестер» проявил силу воли и впервые в истории пробился в полуфинал еврокубка.

Одна команда из Нидерландов в борьбе всё же осталась. «Фейеноорд» сломил сопротивление «Славии» благодаря великолепной игре дуэта нападающих Сирил Дессерс — Луис Синистерра. Первый оформил дубль, а второй установил окончательный счёт на табло — 3:1.

Всего в активе форвардов значится 18 голов на двоих в нынешнем розыгрыше ЛК. А Синистерра в гонке бомбардиров с десятью мячами уступает только Артуру Кабралу (13), покинувшему «Базель», и имеет шансы обойти его. Напомнил о себе и арендованный у «Спартака» Йоррит Хендрикс. Он вышел на замену после перерыва и отдал результативную передачу.

В полуфинале «Фейеноорд» померится силами с «Марселем», который на выезде оказался сильнее ПАОК — 1:0. На 34-й минуте огорчить Александроса Пасхалакиса удалось главному снайперу гостей Димитри Пайету. После этого греческой команде требовалось забивать дважды, чтобы перевести матч в дополнительное время, но пробить опытного Стива Манданда не удалось.