Мхитарян поделился мнением об ответном матче с «Будё-Глимт» в Лиге конференций

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал об ожиданиях от ответного матча с «Будё-Глимт» в четвертьфинале Лиги конференций УЕФА.

«Прошлые игры с «Будё-Глимт» не считаются. Сейчас наши мысли — о предстоящей встрече. Мы должны показать, что способны обыграть их, потому что у нас сильная команда», — приводит слова Мхитаряна Football Italia.

Футболист добавил, что пока не хочет говорить о контракте и своём будущем в итальянском клубе, у него ещё будет время вернуться к этому.

«Я рассчитываю на победу в Лиге конференций, но для начала мы хотим победить в завтрашнем матче», — заключил Мхитарян.

Напомним, что первая игра, которая состоялась 7 апреля в Будё на стадионе «Аспмюра», завершилась со счётом 2:1 в пользу норвежского клуба.

Ответная встреча между командами состоится 14 апреля в Риме и начнется в 22:00 мск.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сомневается, что голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).