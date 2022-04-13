Мхитарян поделился мнением об ответном матче с «Будё-Глимт» в Лиге конференций
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«Прошлые игры с «Будё-Глимт» не считаются. Сейчас наши мысли — о предстоящей встрече. Мы должны показать, что способны обыграть их, потому что у нас сильная команда», — приводит слова Мхитаряна Football Italia.
Футболист добавил, что пока не хочет говорить о контракте и своём будущем в итальянском клубе, у него ещё будет время вернуться к этому.
«Я рассчитываю на победу в Лиге конференций, но для начала мы хотим победить в завтрашнем матче», — заключил Мхитарян.
Напомним, что первая игра, которая состоялась 7 апреля в Будё на стадионе «Аспмюра», завершилась со счётом 2:1 в пользу норвежского клуба.
Ответная встреча между командами состоится 14 апреля в Риме и начнется в 22:00 мск.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сомневается, что голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).