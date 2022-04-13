Мхитарян поделился мнением об ответном матче с «Будё-Глимт» в Лиге конференций

Короткая ссылка
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал об ожиданиях от ответного матча с «Будё-Глимт» в четвертьфинале Лиги конференций УЕФА.
Мхитарян поделился мнением об ответном матче с «Будё-Глимт» в Лиге конференций
  • AP
  • © Peter Dejong

«Прошлые игры с «Будё-Глимт» не считаются. Сейчас наши мысли — о предстоящей встрече. Мы должны показать, что способны обыграть их, потому что у нас сильная команда», — приводит слова Мхитаряна Football Italia.

Футболист добавил, что пока не хочет говорить о контракте и своём будущем в итальянском клубе, у него ещё будет время вернуться к этому.

«Я рассчитываю на победу в Лиге конференций, но для начала мы хотим победить в завтрашнем матче», — заключил Мхитарян.

Напомним, что первая игра, которая состоялась 7 апреля в Будё на стадионе «Аспмюра», завершилась со счётом 2:1 в пользу норвежского клуба.

Ответная встреча между командами состоится 14 апреля в Риме и начнется в 22:00 мск.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сомневается, что голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить