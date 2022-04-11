Сёмин: у Хайкина есть предложения от клубов MLS

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сомневается, что голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Большой вопрос, согласится ли он вернуться в Россию. Ему должны предложить очень хорошие условия. Повторюсь, Никита выступает за сильную команду. Все наши коллективы вылетели из еврокубков, а «Будё-Глимт» борется за победу в ЛК. Насколько знаю, у него есть интересное предложение из североамериканской MLS. А сам вратарь всегда мечтал выступать в АПЛ», — заявил Сёмин в интервью RT.

Ранее Сёмин назвал Хайкина одним из лучших голкиперов Европы.