Сёмин: у Хайкина есть предложения от клубов MLS
- globallookpress.com
«Большой вопрос, согласится ли он вернуться в Россию. Ему должны предложить очень хорошие условия. Повторюсь, Никита выступает за сильную команду. Все наши коллективы вылетели из еврокубков, а «Будё-Глимт» борется за победу в ЛК. Насколько знаю, у него есть интересное предложение из североамериканской MLS. А сам вратарь всегда мечтал выступать в АПЛ», — заявил Сёмин в интервью RT.
Ранее Сёмин назвал Хайкина одним из лучших голкиперов Европы.