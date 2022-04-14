«Айнтрахт» обыграл «Барселону» и вышел в полуфинал ЛЕ

Немецкий «Айнтрахт» в гостях переиграл испанскую «Барселону» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы УЕФА.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Камп Ноу», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Оливера Гласнера.

Мячи в составе «Айнтрахта» забили Филип Костич (на четвёртой и 67-й минутах), Рафаэль Борре (на 36-й минуте). У каталонской команды отличился Серхио Бускетс (на 91-й минуте) и Мемфис Депай (на 100-й минуте).

Главный арбитр матча — португалец Артур Соареш Диаш — в концовке игры после просмотра VAR не засчитал гол Бускетса (на 84-й минуте) в ворота «Айтнтрахта». По мнению судьи, футболист «Барселоны» находился в офсайде.

Первая игра во Франкфурте-на-Майне завершилась вничью (1:1).

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» обыграл «Аталанту» и вышел в 1/2 финала ЛЕ.