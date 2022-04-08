Моуринью — о поражении от «Будё-Глимт»: «Рома» является фаворитом на выход в полуфинал

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Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражении в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги конференций с «Будё-Глимт».

«Нам предстоит ответный матч в Риме перед нашими болельщиками, и я точно могу сказать, что считаю нас фаворитами на выход в полуфинал», — цитирует Sky Sport.

Португальский тренер подчеркнул, что он полностью доверяет своим игрокам.

«Очевидно, что «Будё-Глимт» — сильная команда, но я также верю, что у нас в ответной игре будет хороший судья и ассистент», — добавил он.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Аспмюра», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Хьетиля Кнутсена. 

Ответная встреча пройдёт 14 апреля в Риме.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» сыграла вничью с «Лейпцигом» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы.

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