Моуринью — о поражении от «Будё-Глимт»: «Рома» является фаворитом на выход в полуфинал

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражении в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги конференций с «Будё-Глимт».

«Нам предстоит ответный матч в Риме перед нашими болельщиками, и я точно могу сказать, что считаю нас фаворитами на выход в полуфинал», — цитирует Sky Sport.

Португальский тренер подчеркнул, что он полностью доверяет своим игрокам.

«Очевидно, что «Будё-Глимт» — сильная команда, но я также верю, что у нас в ответной игре будет хороший судья и ассистент», — добавил он.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Аспмюра», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Хьетиля Кнутсена.

Ответная встреча пройдёт 14 апреля в Риме.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» сыграла вничью с «Лейпцигом» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы.