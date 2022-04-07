«Аталанта» сыграла вничью с «Лейпцигом» в первом матче 1/4 финала плей-офф ЛЕ
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Игра, которая прошла на поле арены «Центральштадион», завершилась со счётом 1:1.
В составе «Аталанты» мяч забил Луис Мурьель (17-я минута). У «Лейпцига» отличился Вилли Орбан (58-я).
Российский полузащитник клуба из Бергамо появился на поле на 67-й минуте матча. Хавбек сборной России не отметился результативными действиями.
Ответная встреча состоится 14 апреля.
Ранее главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско, ранее возглавлявший московский «Спартак», сравнил нынешний и бывший клубы.