«Аталанта» сыграла вничью с «Лейпцигом» в первом матче 1/4 финала плей-офф ЛЕ

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Итальянская «Аталанта» сыграла вничью на выезде с немецким «Лейпцигом» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.
«Аталанта» сыграла вничью с «Лейпцигом» в первом матче 1/4 финала плей-офф ЛЕ
  • AFP
  • © Ronny HARTMANN

Игра, которая прошла на поле арены «Центральштадион», завершилась со счётом 1:1.

В составе «Аталанты» мяч забил Луис Мурьель (17-я минута). У «Лейпцига» отличился Вилли Орбан (58-я).

Российский полузащитник клуба из Бергамо появился на поле на 67-й минуте матча. Хавбек сборной России не отметился результативными действиями.

Ответная встреча состоится 14 апреля.

Ранее главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско, ранее возглавлявший московский «Спартак», сравнил нынешний и бывший клубы.

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