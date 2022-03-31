Тедеско сравнил работу в «Спартаке» и «Лейпциге»

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Доменико Тедеско, ранее возглавлявший московский «Спартак», сравнил нынешний и бывший клубы.

«В «Спартаке» у меня была совершенно другая команда, самая молодая команда в России с хорошими ребятами, которые технично владели мячом. Здесь у меня совсем другая команда. Мы изменили систему, мы хотели больше играть с владением мяча», — цитирует Тедеско Sky Sports.

Напомним, что «Спартак» пробился в 1/8 Лиги Европы УЕФА. По результатам жеребьёвки московский клуб должен был сыграть с «Лейпцигом». Но из-за отстранения УЕФА немецкая команда автоматически вышла в следующую стадию плей-офф.

Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда завоевала серебряные медали на чемпионате России сезона-2020/21.

Ранее Тедеско поддержал решение отстранить «Спартак» от еврокубков.