Русская поддержка: как «Аталанта» с Миранчуком отстояла ничью в Лейпциге, а Хайкин помог «Будё-Глимту» победить «Рому»

«Аталанта» с Алексеем Миранчуком в составе сыграла вничью с «Лейпцигом», а «Барселона» ушла от поражения в матче с «Айнтрахтом» благодаря голу Феррана Торреса. Два эффектных сейва Никиты Хайкина помогли «Будё-Глимту» второй раз за год обыграть «Рому», а гол Ибрахима Траоре на 95-й минуте позволил «Славии» разойтись миром с «Фейеноордом». В свою очередь, Димитри Пайет забил один из самых красивых мячей сезона в еврокубках и принёс «Марселю» победу над ПАОК, а «Вест Хэм» провёл второй тайм вдесятером, но не уступил «Лиону». Чем запомнились первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы и Лиги конференций — в материале RT.

Взлёт и падение Дзаппакосты и спасение «Барселоны»

Первая серия одного из самых интригующих противостояний в рамках 1/4 финала Лиги Европы проходила в Лейпциге, где подопечные Доменико Тедеско принимали «Аталанту». От команд ждали ярко атакующего футбола, и они не разочаровали. На двоих соперники нанесли 34 удара по воротам, по два раза проверили на прочность каркас и наиграли на 5,06 ожидаемого гола (xG) суммарно. В итоге оппоненты ограничились лишь двумя забитыми мячами и сохранили интригу на ответную встречу.

Первыми успеха добились бергамаски. Уже на 13-й минуте Луис Муриэль получил передачу от Давиде Дзаппакосты, сместился с левого фланга в центр и пробил точно в дальний угол, застав врасплох Петера Гулачи. Ответ последовал лишь во втором тайме. Мерих Демирал привёз пенальти, но Хуан Муссо сотворил маленькое чудо. Сначала он отразил удар Андре Силвы с точки, а затем и добивание Вилли Орбана. Однако радость «Аталанты» длилась недолго. Спустя несколько секунд хозяева ввели мяч из аута, а всё тот же Дзаппакоста срезал его в собственные ворота.

В концовке шансы выйти вперёд имели оба коллектива, но забить не сумели ни Доминик Собослай, ни Алексей Миранчук, вышедшие на замену в середине второй половины. В общей сложности россиянин провёл на поле 23 минуты игрового времени, занёс себе в актив ключевую передачу и старался поддерживать партнёров в атаке, пусть получалось далеко не всё.

Не смогли выявить победителя и «Айнтрахт» с «Барселоной». Каталонцы считались явными фаворитами встречи, но уступили по всем ключевым показателям, кроме одного. Испанцы по традиции забрали себе мяч и владели им бОльшую часть времени, но регулярно получали контратаки. Одна из таких чуть было не привела к назначению 11-метрового, но после видеопросмотра арбитр пересмотрел своё решение. Хотя изначально могло показаться, что Серхио Бускетс нарушил правила против Рафаэля Борре.

«Айнтрахт» всё равно вышел вперёд, а отличился юный Ансгар Кнауфф. Арендованный у дортмундской «Боруссии» полузащитник нанёс феноменальный удар из-за пределов штрафной и стал вторым самым молодым автором гола в Лиге Европы в истории клуба (20 лет 87 дней). В более молодом возрасте за «орлов» забивал лишь Эван Ндика. Но у «Барселоны» нашёлся более чем достойный ответ. Усман Дембеле нашёл передачей Фрэнки де Йонга, который вместе с Ферраном Торресом оставил в дураках всё оборону франкфуртцев. Испанцу осталось лишь не промахнуться. А ближе к концу основного времени положение хозяев ещё больше усложнилось. Центральный защитник Тута получил вторую жёлтую карточку и не только покинул поле, но и лишился возможности помочь партнёрам на «Камп Ноу».

Доминирование «Лиона» и успех «Браги»

В отличие от «Айнтрахта», «Вест Хэм» был вынужден провести в меньшинстве весь второй тайм матча с «Лионом». Уже в компенсированное время лондонцы провалились в обороне и чуть было не позволили Муссе Дембеле выйти один на один с голкипером. Аарон Крессуэлл свалил атлетичного француза за пределами штрафной площади, но за «фол последней надежды» получил красную карточку. Примечательно, что ранее в еврокубках ни один футболист «молотобойцев» не изгонялся с поля.

Что касается самой игры, то «Лион» владел преимуществом ещё в первом тайме, а в численном большинстве должен был наращивать его, но включить максимальные обороты удалось лишь после пропущенного гола. Потеря на своей трети поля привела к точному удару Джаррода Боуэна и заставила гостей устроить осаду чужой штрафной площади. За вторые 45 минут «ткачи» 15 раз пробили по воротам, а в итоге почти в пять раз превзошли противников по этому показателю (23:5). «Молотобойцы» отчаянно защищались и приняли на себя почти половину «выстрелов» гостей, но помешать им восстановить паритет всё же не смогли. Тангай Н’Домбеле оказался расторопнее всех во вратарской и переправил мяч в сетку.

Противостояние «Браги» и «Рейнджерс», напротив, получилось совсем не богатым на события и опасные моменты. На двоих команды не наиграли и на один ожидаемый гол, а шотландцы и вовсе ни разу не потревожили вратаря соперника. В последний раз подобное происходило с ними в еврокубках более 12 лет назад — в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов со «Штутгартом».

В 2009 году «Рейнджерс» пропустил дважды, но в этот раз засчитан был лишь один из голов. На 27-й минуте отличился Андре Орта, но за несколько секунд до этого Фабиано Силва попал по голеностопу Райану Джеку. Однако за пять минут до перерыва «Браге» удалось забить по всем правилам. Абель Руис оставил не у дел Аллана Макгрегора и продлил результативную серию до трёх встреч.

Триллер в Роттердаме и нули в Лестере

Один из самых драматичных матчей дня прошёл в рамках третьего по престижности еврокубка — Лиги конференций. «Фейеноорд» и «Славия» устроили настоящую «перестрелку» на стадионе «Де Куйп», разразившись сразу шестью голами. Хозяева открыли счёт уже в начале первого тайма, к середине второго оказались в роли догоняющих, но за 12 минут забили дважды и, казалось, гарантировали себе преимущество перед поездкой в Прагу. Сначала неожиданно подключившийся к атаке защитник Марко Сенеси грудью переправил мяч в сетку, а затем коварный удар со штрафного нанёс Оркун Кёкчю. Голкипер Ондржей Коларж был к нему не готов и пропустил мяч под собой.

Шансы на спасение были минимальными, но «Славия» всеми силами рванула вперёд и добилась своего. На пятой компенсированной минуте гости заработали право на угловой, мяч заметался по штрафной, а расторопнее всех оказался Ибрахим Траоре. Причём ассистировал ему Йира Сор, отличившийся во всех встречах плей-офф турнира (6+3).

Не менее яркого представления можно было ожидать и от другой голландской команды, но ПСВ и «Лестер» так и не смогли огорчить друг друга. На правах хозяев англичане смотрелись чуть ярче и вполне могли победить, если бы Харви Барнс пробил чуть ниже. Однако его мощнейший удар из пределов штрафной пришёлся в перекладину.

Победа Хайкина во вратарской дуэли и шедевр Пайета

В Лиге конференций также не обошлось без матчей с участием российских футболистов. Никита Хайкин по традиции занял место в воротах «Будё-Глимта» и сделал всё, чтобы не позволить «Роме» взять реванш за сокрушительное поражение на групповой стадии со счётом 1:6. И у него это получилось. Пусть вратарь и не сумел спасти в эпизоде с голом Лоренцо Пеллегрини, но в остальном действовал весьма уверенно и отметился парой эффектных сейвов. Сначала он не позволил Тэмми Абрахаму реализовать выход один на один, а затем — капитану римлян оформить дубль.

Особенно эффектно выступление Хайкина смотрелось на фоне визави. Ведь именно просчёт Руя Патрисиу помог «Будё-Глимту» восстановить паритет и воспрянуть духом. Пусть мяч и коснулся спины одного из футболистов после удара Бриса Венгамбомо, но всё равно летел прямо в руки португальцу. Однако он не сумел среагировать и переправил его в ворота. А в концовке норвежцы и вовсе вырвали победу и увеличили свои шансы на выход в полуфинал.

С таким же счётом «Марсель» на своём поле взял верх над ПАОК, правда, в этом случае героем стал не голкипер. Полузащитник провансальцев Димитри Пайет сначала отдал филигранный пас на Жерсона, а затем стал автором одного из самых красивых голов сезона в еврокубках. После розыгрыша углового француз пробил с лёта метров с 25, а мяч по восходящей траектории влетел в девятку.

Гости сумели лишь сократить отставание — из пределов штрафной под перекладину пробил Омар Эль-Каддури. Но на большее подопечных Рэзвана Луческу не хватило. Тем не менее ПАОК по-прежнему сохраняет шансы на продолжение борьбы, а подспорьем станет отсутствие Жерсона в ответной встрече. На 94-й минуте бразилец получил второй «горчичник» и в Салоники не поедет.