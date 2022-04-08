Sky Sports: участникам торгов за покупку «Челси» добавили время для объявления цен за клуб

Оставшимся четырём участникам торгов за покупку лондонского клуба «Челси» предоставили дополнительное время для объявления окончательных предложений.

Как сообщает Sky Sports, претенденты должны предоставить финальные предложения на следующей неделе.

Напомним, что российский бизнесмен Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. 26 февраля он передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать лондонский клуб. Все доходы от продажи он намерен перечислить в фонд помощи жертвам и пострадавшим во время спецоперации на Украине.

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала» (1:3).