Тухель: если «Челси» продолжит играть таким образом, то нас размажут на «Бернабеу»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала» (1:3).

«Тяжёлое поражение. Это был один из худших первых таймов на «Стэмфорд Бридж». Мы были недостаточно хороши как в индивидуальном, так и в командном аспектах. Если мы продолжим играть таким же образом, то уступим в Саутгемптоне, а потом нас размажут на «Бернабеу», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 3:1 в пользу королевского клуба. Хет-триком в матче отметился нападающий «Реала» Карим Бензема. Единственный гол в составе хозяев забил Кай Хаверц.

Ответная игра состоится 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее сообщалось, что Карим Бензема впервые в карьере забил более 40 голов за сезон.