«Барселона» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала ЛЕ

Испанская «Барселона» и немецкий «Айнтрахт» не смогли выявить победителя в первом матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, завершилась со счётом 1:1.

Мяч в составе «Айнтрахта» забил Ансгар Кнауфф (48-я минута). У «Барселоны» отличился Ферран Торрес (66-я).

«Айнтрахт» остался в середине второго тайма в меньшинстве после удаления защитника Туты (78-я). Главный арбитр матча Срджан Йованович из Сербии после просмотра VAR не засчитал гол форварда немецкой команды Рафаэля Борре (39-я).

Ответный матч пройдёт на поле стадиона «Капм Ноу» 14 апреля.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» сыграла вничью с «Лейпцигом» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы.