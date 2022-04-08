«Будё-Глимт» обыграл «Рому» в первом матче 1/4 финала ЛК

Норвежский «Будё-Глимт» на своём поле нанёс поражение итальянской «Роме» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги конфедераций УЕФА.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Аспмюра», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Хьетиля Кнутсена.

В составе «Ромы» мяч забил Лоренцо Пеллегрини (43-я минута). У норвежской команды отличились Брис Вембангомо (56-я), Уго Ветлесен (89-я).

Российский голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин провёл на поле весь матч.

Ответная встреча пройдёт 14 апреля в Риме. Он отразил пять ударов в створ ворот.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» сыграла вничью с «Лейпцигом» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы.