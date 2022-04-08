«Будё-Глимт» обыграл «Рому» в первом матче 1/4 финала ЛК

Короткая ссылка
Норвежский «Будё-Глимт» на своём поле нанёс поражение итальянской «Роме» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги конфедераций УЕФА.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Аспмюра», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Хьетиля Кнутсена.

В составе «Ромы» мяч забил Лоренцо Пеллегрини (43-я минута). У норвежской команды отличились Брис Вембангомо (56-я), Уго Ветлесен (89-я).

Российский голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин провёл на поле весь матч.

Ответная встреча пройдёт 14 апреля в Риме. Он отразил пять ударов в створ ворот.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» сыграла вничью с «Лейпцигом» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить