Ерохин: стремимся к двум звёздам на эмблеме «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал продление контракта с клубом.

«Во всех турнирах у нас всегда максимальные амбиции, и чемпионат с Кубком России в этом сезоне не исключение. Мы стремимся к тому, чтобы на эмблеме сине-бело-голубых как можно скорее появилась вторая звезда!» — цитирует Ерохина пресс-служба «Зенита».

По словам футболиста, у него есть желание дальше отдавать все силы и эмоции на поле в играх с петербургским клубом.

«Хочется сказать болельщикам «Зенита» искреннее «Спасибо!» за то, что они одинаково мощно поддерживают команду в любой ситуации. Их перформансы — это вообще отдельный вид искусства!» — добавил Ерохин.

Напомним, что 32-летний полузащитник перешёл к сине-бело-голубым в 2019 году. В сезоне-2021/22 он провёл за команду 29 матчей и забил восемь мячей.

«Зенит» (49 очков) по итогам 23 туров лидирует в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На втором месте располагается московское «Динамо» (46), на третьем — столичный ЦСКА (43).

Ранее полузащитник петербургского клуба Алексей Сутормин высказался о продлении контракта с петербургским клубом.