Сутормин: рад, что буду защищать цвета «Зенита» ещё три года

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о продлении контракта с петербургским клубом.

«Эмоции самые положительные и приятные! Рад, что буду защищать цвета сине-бело-голубых ещё три года — для меня это большая честь и ответственность. Надеюсь, мы возьмём оба титула в этом сезоне и продолжим побеждать в будущем», — цитирует Сутормина пресс-служба «Зенита».

По его словам, впереди ждёт важнейший отрезок сезона и с поддержкой болельщиков команда получит очередное чемпионство.

«Желаю всем нам сейчас быть единым целым. А тем, кто переживает за меня персонально и хотел, чтобы я остался, — большое спасибо за доверие!» — добавил Сутормин.

Напомним, что петербургский клуб продлил контракт с полузащитником до конца сезона-2024/25. 28-летний футболист перешёл к сине-бело-голубым в 2019 году. В сезоне-2021/22 он провёл за команду 26 матчей, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 49 очков. «Динамо» — на второй позиции (46 очков). ЦСКА — третий (43 очка).

Ранее бывший вратарь сборной России по футболу и «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы «Зенита» на чемпионство в сезоне-2021/22 РПЛ.