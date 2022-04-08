Тедеско назвал справедливым результат матча с «Аталантой»

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Главный тренер немецкого «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал результат первого матча 1/4 финала плей-офф Лиги Европы с итальянской «Аталантой».

«Лейпциг» немного больше владел мячом в первом тайме. Во второй половине матча мы чуть прибавили в атаке. Это была довольно открытая игра с шансами у обоих ворот. Поэтому результат справедлив», — цитирует Тедеско пресс-служба УЕФА.

Игра, которая прошла на поле арены «Центральштадион», завершилась со счётом 1:1.

В составе «Аталанты» мяч забил Луис Мурьель (17-я минута). У «Лейпцига» отличился Вилли Орбан (58-я).

Российский полузащитник клуба из Бергамо появился на поле на 67-й минуте матча. Хавбек сборной России не отметился результативными действиями.

Ответная встреча пройдёт 14 апреля в Бергамо.

Ранее главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско, прежде возглавлявший московский «Спартак», сравнил нынешний и бывший клубы.

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