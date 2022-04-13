Тедеско — о матче с «Аталантой»: моё итальянское происхождение не даёт никаких преимуществ в тактике

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с итальянской «Аталантой».

«Мы отправляемся в Бергамо, зная, что находимся в хорошей форме. Моё итальянское происхождение не даёт мне никаких преимуществ на тактическом уровне. Мой итальянский темперамент не всегда делает разницу», — заявил Тедеско.

Первый матч в Лейпциге на стадионе «Центральштадион» завершился со счётом 1:1. Ответная встреча пройдёт 14 апреля в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия». Начало — в 19:30 мск.

Ранее Доменико Тедеско назвал справедливым результат матча с «Аталантой».