«Фейеноорд» обыграл «Марсель» в первом матче полуфинала Лиги конференций

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Нидерландский «Фейеноорд» нанёс поражение французскому «Марселю» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

Игра прошла на стадионе «Де Куйп» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Фейеноорда» отличился Сирил Дессерс (на 18-й и 46-й минутах) и Луис Синистерра (на 20-й минуте). В составе гостей мячи забили Амаду Бамба Дьенг (на 28-й минуте) и Жерсон (на 40-й минуте).

Второй матч между командами пройдёт 5 мая в 22:00 мск.

Ранее итальянская «Рома» и английский «Лестер Сити» не смогли определить победителя в первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА.

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