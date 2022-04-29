Роналду забил 17-й мяч и поднялся на второе место в списке бомбардиров АПЛ
Португалец забил в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1) и поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона АПЛ. По этому показателю он сравнялся с южнокорейским форвардом «Тоттенхэма» Сон Хын Мином, на счету которого тоже 17 результативных ударов. Причём в последних пяти матчах национального первенства Роналду отличился восемь раз.
Ранее главный тренер МЮ Ральф Рангник рассказал об атмосфере в команде.