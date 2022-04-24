Рангник: не могу сказать, что игроки МЮ хорошо ладят друг с другом
«Я не вижу особых сложностей с атмосферой в раздевалке, однако не осмелюсь сказать, что футболисты клуба очень хорошо ладят друг с другом», — цитирует Рангника Marca.
Напомним, что «Арсенал» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура АПЛ со счётом 3:1. Ранее «красные дьяволы» потерпели крупное поражение от «Ливерпуля» (0:4).
Напомним, что Эрик тен Хаг станет главным тренером «Манчестер Юнайтед» после окончания сезона-2021/22. Рангник займёт одну из должностей в структуре МЮ.
Ранее Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков «Ливерпуля», которые поддержали его в связи со смертью сына.