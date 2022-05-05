«Лейпциг» потерпел поражение от «Рейнджерс» во втором матче полуфинала ЛЕ

«Лейпциг» потерпел поражение от «Рейнджерс» во втором матче полуфинального противостояния футбольной Лиги Европы.

Игра прошла в Глазго и закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Джованни ван Бронкхорста.

За «Рейнджерс» отличились Джеймс Тавернье (19-я минута), Глен Камара (24-я) и Джон Ландстрем (81-я). В составе гостей мяч забил Кристофер Нкунку (71-я).

По сумме двух матчей «Рейнджерс» обыграл «Лейпциг» со счётом 3:2 и вышел в финал Лиги Европы.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о том, что главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско мог добиться успехов с красно-белыми.