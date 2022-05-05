Кечинов считает, что Тедеско мог добиться успехов со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о том, что главный тренер «Лейпцига» Доминико Тедеско мог добиться успехов с красно-белыми.

«Мне симпатичен «Лейпциг». Тедеско — талантливый тренер. Не могу сказать, что у него не получилось в России. Он сам изъявил желание уйти из «Спартака», но, если бы он остался, думаю, он добился бы успехов со столичным клубом», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

Он также подметил, что у московского клуба во времена тренерства Тедеско не было яркой игры, но были дисциплина и стабильный результат.

«В этом розыгрыше ЛЕ у меня два фаворита — «Лейпциг» и «Айнтрахт». Думаю, что кто-то из них выиграет в этом турнире», — заключил Кечинов.

Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда завоевала серебряные медали на чемпионате России сезона-2020/21.

Ранее Кечинов тепло поздравил московский клуб с юбилеем.