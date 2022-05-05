Кавани — о переходе Роналду в МЮ: у меня появилась возможность узнать его поближе

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал о том, как отреагировал на переход Криштиану Роналду в клуб.

«В тот момент, когда «Манчестер Юнайтед» подписал Роналду, я подумал, что это хорошая сделка для клуба. Первым делом я позвонил брату и сказал: «Фернандо, случись это неделю назад, я бы попросил тебя найти мне другой клуб». У меня появилась возможность узнать его поближе», — цитирует Кавани ESPN.

По его словам, Криштиану большой профессионал, у которого есть свои цели в футболе.

«Я пытаюсь помогать команде, как это было в других клубах, но теперь понятно, что первые ощущения были верными», — добавил Кавани.

Напомним, что за МЮ португальский нападающий выступал в период с 2003 по 2009 год, а вернулся в команду в 2021-м. В нынешнем сезоне Криштиану провёл 37 матчей за «красных дьяволов», записав на свой счёт 24 гола и три результативные передачи.

Ранее Роналду выразил желание провести ещё один сезон в составе английской футбольной команды.

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