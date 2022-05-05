Источник: Роналду готов остаться в «Манчестер Юнайтед» только в качестве ключевого игрока

Короткая ссылка
Португальский нападающий Криштиану Роналду выразил желание провести ещё один сезон в составе английской футбольной команды «Манчестер Юнайтед».
Источник: Роналду готов остаться в «Манчестер Юнайтед» только в качестве ключевого игрока
  • AP

Как написал известный инсайдер Фабрицио Романо в колонке для CaughtOffside, Роналду хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед». Но только в том случае, если новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг видит его в качестве ключевого футболиста команды.

Отмечается, что окончательное решение о будущем Роналду примет после того, как совместно со своим агентом Жорже Мендешом проведёт переговоры с тен Хагом. При этом близкие к форварду источники сообщают, что пока проблем нет.

Роналду известен по выступлениям за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». За «Манчестер Юнайтед» нападающий выступал в период с 2003 по 2009 год, а вернулся в команду в 2021-м. В нынешнем сезоне Криштиану провёл 37 матчей за «красных дьяволов», записав на свой счёт 24 гола и три результативные передачи.

Ранее Роналду стал первым 37-летним футболистом, которому удалось отметиться 17 голами в Английской премьер-лиге (АПЛ).

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить