Представитель Абрамовича опроверг слухи об увеличении стоимости «Челси»

Представитель российского бизнесмена Романа Абрамовича, чьё имя не называется, опубликовал заявление на официальном сайте лондонского «Челси», в котором прокомментировал слухи о продаже клуба.

«После спекуляций в СМИ по поводу продажи «Челси» мы хотели бы прояснить следующие моменты. Во-первых, намерения господина Абрамовича в отношении передачи выручки от продажи «Челси» на благотворительность не изменились… Во-вторых, господин Абрамович не просил о возврате ему каких-либо займов — такие предположения абсолютно ложны, как и предположения о том, что господин Абрамович в последнюю минуту увеличил цену на клуб», — говорится в заявлении представителя Абрамовича.

При этом отмечается, что в попытке найти хорошего владельца для «Челси» Абрамович призвал каждого из потенциальных покупателей активно инвестировать в клуб. В том числе в реконструкцию стадиона, женскую футбольную команду и молодёжную академию.

Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году. С того момента лондонская команда пять раз выиграла чемпионат и Кубок Англии, трижды завоевала Кубок футбольной лиги и дважды — Суперкубок страны. Также «аристократы» дважды выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также побеждали в Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» рискует пропустить сезон-2022/23 Английской премьер-лиги (АПЛ), если у него не появится новый владелец до 8 июня.