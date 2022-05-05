«Челси» может пропустить следующий сезон, если не найдёт нового владельца до 8 июня

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«Челси» рискует пропустить сезон-2022/23 Английской премьер-лиги (АПЛ), если у клуба не появится новый владелец до 8 июня.
«Челси» может пропустить следующий сезон, если не найдёт нового владельца до 8 июня
  • AP

Лондонский клуб должен получить лицензию до 8 июня, в противном случае он не будет допущен до игр АПЛ, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы, пишет Daily Mail. Отмечается, что выдача лицензии для «Челси» возможна только с разрешения британского правительства, и необходимое условие — продажа клуба. 

Напомним, что владелец «Челси» — российский бизнесмен Роман Абрамович — попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси». Также Абрамович требует от клуба £1,6 млрд, которые он предоставил команде в кредит.

Ранее сообщалось, что гонщик Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс вложили £20 млн в проект по покупке «Челси».

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