Заявка на серебро: как «Сочи» тактически обыграл ЦСКА в 28-м туре РПЛ и догнал «Динамо»

«Сочи» в гостях взял верх над ЦСКА в 28-м туре чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0, а автором победного мяча стал Артём Макарчук. На десятой минуте встречи полузащитник откликнулся на навес Жоаозиньо с правого фланга и головой поразил ворота дебютировавшего в РПЛ голкипера Владислава Торопа. За 90 минут армейцы нанесли лишь один удар в створ соперника, а в компенсированное время остались вдесятером. Красную карточку за фол последней надежды получил Ильзат Ахметов. Подопечные Владимира Федотова догнали в турнирной таблице «Динамо» и теперь в случае победы над ним в 30-м туре с большой долей вероятности завоюют серебряные медали.

Противостояние ЦСКА и «Сочи» в Москве должно было стать во многом определяющим в ходе борьбы за медали РПЛ. В преддверии матча 28-го тура подопечные Владимира Федотова занимали третью строчку в турнирной таблице и опережали армейцев на два балла. Успех во встрече с прямым конкурентом не только практически гарантировал им награды по итогам сезона, но позволял догнать идущее вторым «Динамо» и с новой силой включиться в спор за серебро.

И хотя по именам состав хозяев выглядел гораздо сильнее, именно «Сочи» по праву мог считаться фаворитом. Даже в отсутствие своего лучшего бомбардира — Матео Кассьерры. В предыдущих пяти матчах чемпионата команда не потерпела ни одного поражения и одержала три победы с общим счётом 11:3, а в РПЛ не уступала ЦСКА с ноября 2019-го. Тогда москвичи с огромным трудом вырвали три очка (3:2), но после этого не могли одолеть «Сочи» в трёх играх подряд. Прервать неудачную серию удалось лишь в Кубке страны. Но если в марте ворота армейцев защищал один из сильнейших голкиперов России в XXI веке, то в грядущей встрече рассчитывать на него не приходилось. Судя по всему, Игорь Акинфеев не смог до конца восстановиться от полученного в столкновении с Мохамедом Конате повреждения и остался в запасе. Место в воротах занял 18-летний Владислав Тороп, ранее ни разу не выходивший на поле в РПЛ.

Забегая вперёд: дебютант хоть и не смог оставить ворота в неприкосновенности, а поначалу заметно нервничал, но в целом выступил довольно успешно. Пусть Тороп и не отметился яркими сейвами, но отразил четыре удара в створ и вряд ли заслужил критику со стороны тренерского штаба.

Помимо вынужденной замены голкипера Алексей Березуцкий ограничился лишь одним изменением по сравнению с противостоянием с «Ахматом». В основу вернулся Марио Фернандес, вытеснивший из неё Чидеру Эджуку. Федотов же решил обойтись без чистого центрфорварда и не стал бросать в бой сменщика Кассьерры — Георгия Мелкадзе, предпочтя ему номинально атакующего полузащитника Ивелина Попова. И как оказалось впоследствии, именно этот тактический ход во многом предопределил исход матча.

С первых минут стало понятно, что Федотов угадал со ставкой на Попова. Выступавший в роли ложной девятки болгарин барражировал между средней и атакующей линиями, как создавая численное превосходство при розыгрыше, так и принимая активное участие в завершении атак. И хотя его основной задачей было выманивание на себя защитников и создание свободных зон для подключения партнёров, именно он первым имел шанс отличиться. Ивелин ворвался в штрафную и откликнулся на заброс Сергея Терехова, но не попал в створ.

ЦСКА же оказался не готов к такому ходу «Сочи» и провалил стартовый отрезок матча. За первые 25 минут хозяева владели мячом лишь 35% времени и совершили менее десяти передач в атакующую треть поля — в десять раз меньше, чем оппоненты. Гости же смотрелись на голову сильнее и уже на десятой минуте реализовали один из моментов. Жоаозиньо исполнил подачу с фланга, Попов отвлёк на себя внимание защитников, а вбежавший в штрафную Артём Макарчук неотразимо пробил головой в падении. Вышедший с капитанской повязкой Фернандес упустил момент рывка и был вынужден наблюдать, как противник открывает счёт.

Выровнять игру армейцам удалось лишь во второй половине тайма. Причём это совпало с заменой Попова. Болгарин получил повреждение и не смог продолжить встречу, а вместо него на поле вышел Мелкадзе. К этому моменту ЦСКА не имел в активе ни одного удара по воротам (0:4) и вполне мог уступать с разницей в два гола. На 21-й минуте Жоаозиньо во второй раз огорчил Торопа, но мяч был отменён из-за офсайда.

С уходом Попова южане уже не выглядели настолько доминирующе. Позиционная атака немного разладилась, а мяч перестал держаться. Но даже с учётом этого они смотрелись лучше москвичей. За весь тайм подопечные Березуцкого так и не смогли ни наладить игру в нападении, ни побеспокоить голкипера Дениса Адамова, хотя попытки были. Одну из них предпринял Хорхе Карраскаль, заставивший оппонента совершить потерю в районе центрального круга. Колумбиец решил в одиночку организовать контрвыпад, но не смог убежать от защитников соперника, а его удар из-за пределов штрафной был заблокирован.

По ходу второго тайма игра ЦСКА всё больше вселяла ощущение безнадёги. Длинные забросы на Антона Заболотного всё так же не проходили, фланговые атаки разбивались о массированную оборону «Сочи», а лидеры команды не были похожи сами на себя. В основном это касалось Юсуфа Языджи, который был откровенно плох как в обострении, так и в созидании. Турок непростительно много ошибался в передачах (71% точности), а оба его удара по воротам были неточны.

Березуцкий попробовал перевернуть ход встречи с помощью замен, но появление на поле Эджуке, Егора Ушакова и Ильзата Ахметова не произвело должного эффекта. Нигериец хоть и был активен, но в одиночку разобраться со стройной защитой противника не мог, а поддержки не получал. Самый же опасный момент возник на противоположном, правом фланге. Иван Обляков вбежал в штрафную и исполнил прострел на Языджи, но тот был абсолютно не готов к этому и пробил коряво.

В итоге ЦСКА хоть и обошёл «Сочи» по числу ударов по воротам, но в створ попал лишь однажды. Вступить в игру Адамова заставил Ахметов, за исключением этого не запомнившийся ничем полезным. Полузащитник смог точно исполнить лишь шесть из десяти пасов, а в концовке и вовсе заработал удаление. Уже в компенсированное время хавбек ценой нарушения правил сумел остановить рывок Кирилла Заики и был изгнан с поля за фол последней надежды. Подопечные Федотова удержали победный счёт и на пять очков оторвались от преследователей в турнирной таблице, сравнявшись с «Динамо».