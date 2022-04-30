Гол, манёвр и пас: как Сергеев помог «Зениту» победить «Локомотив» и в четвёртый раз подряд стать чемпионом России

«Зенит» дома одержал победу над «Локомотивом» в 27-м туре РПЛ и в четвёртый раз подряд стал чемпионом России по футболу. Хозяев не смутил даже пропущенный в дебюте мяч после грубой ошибки вратаря Михаила Кержакова. Они ответили на него голами Ивана Сергеева, Малкома и вышедшего на замену Андрея Мостового. Причём отличившийся первым нападающий принял непосредственное участие и в двух других результативных атаках.

Матч «Зенита» и «Локомотива» изначально считался центральным в 27-м туре РПЛ. Однако дополнительной интриги ему добавило сенсационное домашнее поражение «Динамо» от одного из аутсайдеров турнира «Урала» — 2:3. После этого петербуржцы получили отличную возможность за три встречи до финиша обеспечить себе четвёртое подряд чемпионство.

А у болельщиков во многом возникало ощущение дежавю, ведь в прошлом сезоне подопечные Сергея Семака также гарантировали себе завоевание титула на «Газпром-Арене» в игре с железнодорожниками, только произошло это в 28-м туре. Причём тогда они разгромили соперника с унизительным счётом 6:1. Теперь гости имели хорошую возможность взять реванш.

Впрочем, явными фаворитами считались всё же хозяева, которые весной набрали отличный ход и одержали три победы подряд в РПЛ, хотя несколько омрачил картину вылет из Кубка страны.

Москвичи же столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами и лишились трёх ключевых футболистов. Центральный защитник Тин Едвай получил мышечное повреждение, а правый защитник Дмитрий Живоглядов и нападающий Ян Кухта отбывали дисквалификацию.

Врачам всё же удалось поставить на ноги хорвата, и он составил дуэт в центре обороны с Марком Мампасси. А место на острие атаки, как и в матче с «Нижним Новгородом», занял номинальный хавбек Максим Петров. Наконец, в опорной зоне вновь расположился 19-летний воспитанник клубной академии Артём Карпукас.

А вот Семак решил не менять победный состав и выпустил на поле всех тех, кто добывал три очка в Краснодаре. В частности, опять остался на скамейке запасных Артём Дзюба, который год назад сыграл ключевую роль в «золотом» противостоянии с «Локо». Пару в нападении организовали новички, Иван Сергеев и Юри Алберто.

Однако начало матча получилось для «Зенита» крайне неудачным. Над хозяевами будто довлела необходимость добиваться результата здесь и сейчас. Гости, напротив, действовали раскрепощённо и грамотно. Они встречали соперника в среднем блоке и при отборах тут же организовывали встречные быстрые атаки.

А уже на четвёртой минуте им удалось открыть счёт благодаря грубейшей ошибке Михаила Кержакова. Получив передачу от защитника, голкипер пытался вернуть мяч назад, но подарил его пошедшему в активный прессинг Гирано Керку. Хавбек своим шансом воспользовался и поразил пустой створ.

Петербуржцы поначалу казались растерянными. Некоторое время они не могли даже подойти к чужой штрафной. Футболисты «Локомотива» на своей половине не оставляли свободного пространства и не позволяли техничным исполнителям оппонента оставаться один в один.

В сложной ситуации подопечным Семака помогли стандарты. Они раз за разом грамотно разыгрывали корнеры и создавали опасные моменты. Первый звонок железнодорожники не услышали. На 14-й минуте Сергеев поразил ворота, но судья Владимир Москалёв отменил гол из-за положения вне игры.

Однако вскоре форвард отличился уже по всем правилам. Сине-бело-голубые вновь выиграли подбор, а Алберто после отличного заброса Клаудиньо из-за пределов штрафной с линии вратарской выполнил скидку на партнёра.

Сравняв счёт, хозяева окончательно пришли в себя и заиграли намного увереннее. Они заперли гостей на чужой половине и плели комбинации, стараясь находить бреши в проблемной обороне. И в конце первого тайма «Зениту» удалось выйти вперёд. Команда снова воспользовалась корнером. Малком после паса Клаудиньо из угла штрафной выполнил прострел на Сергеева. Иван до мяча не дотянулся, и тот никем не тронутый залетел в сетку.

«Локо» же запомнился лишь одной неприятной контратакой. Керк и Вильсон Изидор в пару передач прошли всю защитную линию соперника, но последний, пытаясь перебросить вышедшего навстречу Кержакова, не попал в створ.

В перерыве Семак решился на неожиданную замену. Нуралы Алип, не всегда уверенно действовавший при быстрых контратаках соперника, уступил место на поле Данилу Круговому. Таким образом, команда перешла на привычную расстановку с тремя центральными защитниками, а латерали получили больше свободы на флангах.

«Локомотив» же, сложилось впечатление, просто не понимал, как дальше вести игру. По идее, гости должны были действовать первым номером, но в атаке у них не получалось ничего. Ощутимо не хватало исполнителя, который был бы способен отдать последнюю передачу. В результате Керк, Петров и Изидор оказались отрезанными от партнёров.

Кроме того, гости попросту опасались раскрываться, поскольку понимали, как силён соперник в переходных фазах. Но петербуржцы всё равно регулярно убегали в опаснейшие контратаки. Мало того, в самом начале второго тайма Сергеев после прострела Кузяева оформил дубль. Однако судьи вновь отменили гол Ивана из-за положения вне игры. На этот раз в офсайде оказался ассистент. В дальнейшем «Зенит» имел немало моментов, чтобы увеличить преимущество в счёте, но не хватало немного удачи. Один Алберто вполне мог оформить дубль.

Железнодорожники же немного встрепенулись лишь после проведения замен. Сначала место получившего повреждение Дмитрия Баринова в опорной зоне занял Сергей Бабкин. Затем Заур Хапов бросил в игру только восстановившихся от травм Франсуа Камано и Антона Миранчука. Последний не появлялся на поле с августа прошлого года. Но, едва получив мяч, он выполнил отличную разрезающую передачу на ход Керку, а тому немного не хватило скорости, чтобы выйти один на один с Кержаковым.

Однако это оказался единственный шанс для гостей. Хозяева же в концовке поставили точку. Проведший великолепный матч Сергеев сделал аккуратную скидку в штрафную на свежего Андрея Мостового, и тот спокойно пробил в дальний угол. Гильерме свою команду спасти не сумел. После этого исход противостояния стал окончательно ясен.

«Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России. Петербуржцев не смутил даже быстрый курьёзный мяч, пропущенный после ошибки Михаила Кержакова. Также подопечные Семака вновь завоевали титул именно в противостоянии с «Локомотивом».