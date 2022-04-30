Защитник «Локомотива» Живоглядов: задача одна — быть в еврокубковой зоне

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился целями железнодорожников на концовку сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В данной ситуации это, конечно, победа во всех пяти матчах. Нам нужно набирать очки. Не знаю, сможем ли мы попасть в призёры по итогам чемпионата, но сейчас задача — быть в еврокубковой зоне», — цитирует Живоглядова Sport24.

«Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ сыграет с «Зенитом» 30 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 мск.

Железнодорожники с 35 очками — на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга (58 очков) лидирует в чемпионате.

Напомним, что УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборных на следующей неделе. УЕФА может отстранить сборные и клубы сразу до конца сезона. Также рассматривается вариант с продлением отстранения до последующего уведомления.

Ранее французский полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, что готов продолжать играть за столичный клуб.