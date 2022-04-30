Хавбек «Локомотива» Бека-Бека сообщил, что не думал о приостановке контракта

Французский полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, что готов продолжать играть за столичный клуб.

«Я сотрудник клуба с действующим контрактом. Я профессионал и буду следовать обязательствам, которые должен выполнять. Других вариантов, кроме как продолжать работу в «Локомотиве», у меня нет», — приводит слова Бека-Бека «Матч ТВ».

«Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с «Зенитом» 30 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 мск.

Железнодорожники с 35 очками идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга (58 очков) лидирует в чемпионате.

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что сине-бело-голубые с большей долей вероятности станут чемпионами России в следующем сезоне.