Хавбек «Локомотива» Бека-Бека сообщил, что не думал о приостановке контракта

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Французский полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, что готов продолжать играть за столичный клуб.

«Я сотрудник клуба с действующим контрактом. Я профессионал и буду следовать обязательствам, которые должен выполнять. Других вариантов, кроме как продолжать работу в «Локомотиве», у меня нет», — приводит слова Бека-Бека «Матч ТВ».

«Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с «Зенитом» 30 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 мск.

Железнодорожники с 35 очками идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга (58 очков) лидирует в чемпионате. 

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что сине-бело-голубые с большей долей вероятности станут чемпионами России в следующем сезоне.

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